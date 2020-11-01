Sayın Bakanımızın Azerbaycan’ı ziyareti, 1 Kasım 2020

Sayın Bakanımız 1 Kasım 2020 tarihinde devletimizin ve milletimizin güçlü desteğini yenilemek ve Yukarı Karabağ’la ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret etti. Sayın Bakanımız Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi, kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve desteklerini iletti ve ayrıca Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimizin ilelebet süreceğini kaydetti. Bilahare Sayın Bakanımız Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdi ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle her daim birlik ve beraberlik içinde tek millet olduğumuzu vurguladı. http://www.mfa.gov.tr/images/enformasyon/hotspot/sayin-bakanimizin-azerbaycan-i-ziyareti-1-11-2020.jpg Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı