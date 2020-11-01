Rusya Ermenistan’a yardım edecek mi? – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Ermenistan’a yardım edecek mi?

Vağarşak Harutyunyan, Rusya’nın yardımından bahsederken, Suriye’deki olayları hatırlatıyor.

Ermenistan Cumhuriyeti eski Savunma Bakanı, Ermenistan Başbakanı Başdanışmanı Vagharşak Harutyunyan, Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektubu kamu televizyonunda yorumlayarak, istişarelerin yakında başlayacağını ve hızlı kararların alınacağını söyledi.

“Rusya, durumu sadece Ermenistan için değil, Rusya için de bir tehdit olarak değerlendiriyor.

Sınırına yakın çatışmalar Rusya için bir tehdittir.

Rusya, Suriye cumhurbaşkanının Suriye’ye girme davetini kabul etmeye karar verdiğinde, temel neden teröristlerin Rusya ve BDT ülkelerine gelmemesiydi”,- dedi Harutyunyan.

Bunun, Rusya’nın o sırada durumu doğru değerlendirerek, Suriye’deki teröristleri ortadan kaldırdığını gösterdiğini vurguladı.

Harutyunyan, Rusya’nın Suriye’ye girdiğinde toprakların yaklaşık yüzde sekseninin teröristler tarafından kontrol edildiğini hatırlattı.

Teröristler, şimdi de Dağlık Karabağ’da.

Harutyunyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın güvenlik meselelerini tartışırken sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

“Biliyorsunuz, bugün Rus ordusu Karabağ-Ermenistan sınırında, Teğ köyünde ve takviye edilmiş olarak Meghri’de duruyor.

Yani anlaşma yürürlükte ve geçerli.

Geriye kalan tek şey Rusya ile birlikte, var olan tehditleri değerlendirmek ve bunun nasıl önleneceğine karar vermektir”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu