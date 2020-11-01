Rusya askeri ittifak anlaşmasını hatırlattı: Ermenistan’a girilirse işin rengi değişir

Dağlık Karabağ’da ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor. Rusya sadece Ermenistan topraklarına girildiği zaman taraf olacağını belirtti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ çatışmalarında yardım istediği Rusya’dan açıklama geldi. Moskova çatışmanın Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda bu ülkeye doğrudan destek vereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, “Doğrudan Ermenistan topraklarında çatışmalar yaşanması halinde Rusya gerekli bütün desteği verecektir” açıklaması yaptı. Çatışmada iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlenen ve geçici ateşkes kararı alınmasını sağlayan Rusya’nın, ateşkes kararlarının hayata geçirilmemesi üzerine doğrudan devreye girmemesi dikkat çekti.

paşinyan ÇAĞRI YAPMIŞTI Rusya’nın desteği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapılan çağrı sonrası geldi. Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta, “Dağlık Karabağ’da güvenliğin sağlanması için Rusya’nın ne tür yardımlarda bulunabileceği konusunda en kısa sürede istişarelerin başlamasını talep ederiz” ifadelerine yer vermişti. Paşinyan, talep için dayanak olarak iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri ve 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın ikinci maddesini göstermişti. ‘SİVİLLERİ HEDEF ALMAYIN’ Öte yandan, Cenevre’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’ndan üç ülkenin aracılığıyla yürütülen müzakerelerde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir ateşkes sağlanamadı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov yalnızca sivillerin ve sivil unsurların hedef alınmaması konusunda uzlaştı. BRÜKSEL’DEN İLGİNÇ ZİYARET Bölgede dikkat çeken bir diğer gelişme bir grup Belçikalı milletvekilinin Dağlık Karabağ yönetimini ziyaret etmesi oldu. Belçika Hümanist Demokrat Merkezi isimli partiden George Dalman’ın başkanlık ettiği milletvekilleri, önceki gün Ermenistan’a yakın ancak resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi lideri Arayik Arutyunyan ile görüştü. Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle Eeylül ayı sonunda yeniden alevlenen çatışmalarda bin 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Putin, geçen hafta çatışmalarda yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. n Dış Haberler

*** ‘F-16 meselesi’ yeniden gündemde Rusya’nın Ermenistan’la ilişkisi tartışma konusu olurken Azerbaycan, Türkiye’nin çatışmalara müdahilliğiyle ilgili yine aynı mesajları verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya’da yayın yapan ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını savunmaya devam etti. Aliyev, “Türkiye’nin F-16’ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor” diye konuştu.

BirGün Gazetesi