Refahlı gençlerden Macron’a tepki

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Yeniden Refah Partisi Kocaeli il gençlik kolları, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u kınamak için basın açıklaması düzenledi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İzmit Sabri Yalım Parkında düzenlenen basın açıklamasını Yeniden Refah Partisi Kocaeli il gençlik kolları başkanı Necmettin İşlek okudu. Yoğun katılımın gözlendiği basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi genel merkez gençlik kolları eğitim başkanı Mustafa Sezgin, Yeniden Refah Partisi genel merkez gençlik kolları sosyal ve kültürel faaliyetler başkanı Mustafa Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Kocaeli ilçe başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları, çok sayıda partili ve birçok vatandaş katıldı.

TELİN ETTİLER

Basın açıklamasına katılan partililer ve vatandaşlar ellerinde ‘’Avrupa Değil İslam Birliği’’, ‘’ Macron Şaşırma Sabrımızı Taşırma’’, ‘’Deden Bile Söndüremedi İslam Nurunu Sen mi Söndüreceksin Ey Ebu Cehilin Torunu?’’ yazılı pankartlarla Macron’u telin etti. Basın açıklamasına katılan parti yöneticilerine, partililere, vatandaşlara, emniyet mensuplarına ve basın mensuplarına hoşgeldiniz diyerek başlayan Yeniden Refah Partisi Kocaeli il gençlik kolları başkanı Necmettin İşlek sert açıklamalarda bulundu.

İĞRENÇ BİR HAL ALDI

İşlek, ‘’Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıların ardı arkası kesilmezken, skandal bir karar alındı. Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürler, kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtılacak. Fransa’nın 13 bölgesi için karara onay verildi. Bu kirli karikatürlerin alçakça devlet binalarında sergilenmesi de yapılan provokasyonun ne kadar iğrenç bir hal aldığını göstermektedir.

MACRON’U AKL-I SELİME DAVET EDİYORUZ

Fransa’da başörtülü kişileri potansiyel terörist olarak ilan eden ve bu şekilde muamele eden, Müslümanları sınır dışı eden ve fişleyen bu anlayış kendi emelleri uğruna uluslararası insan hakları beyannamesini hiçe saymaktadır. Fransa Cumhurbaşkanının uzun bir süredir İslam’a ve kendi ülkesinin vatandaşlarının da içinde bulunduğu Müslümanlara yaptığı ipe sapa gelmez yakıştırmalarla neyi amaçladığı gayet açıktır. Kendisini akl-ı selime davet ediyoruz. Haddini fazlasıyla aşan bu anlayış ne dediğinin farkında değildir! Ama biz had bildirme ve tepkimizi ortaya koyma noktasında gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz.’’ dedi.

İSLAM BİRLİĞİ KURULMALI

Bu saldırılara devam edildiği takdirde sonuçlarının şahsın adına çok ağır olacağını sana hatırlatıyoruz diyen İşlek, ‘’Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen Müslüman gençler olarak, İslam dininin bize emrettiği üzere, tüm dinlere mensup insanların ibadet özgürlüğünü ve haklarını korumaya devam etmeye, sadece 1,5 milyar İslam aleminin değil, 7 buçuk milyar insanın refahı için, adil düzeni tüm dünyaya hâkim kılmak için mücadelemizi vermeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Planlamış olduğunuz tuzaklarınızı, Allah’ın izniyle her yerde deşifre edip başınıza geçireceğimizi buradan beyan ediyoruz. Tüm İslam alemini ve adalete inancı olan tüm toplumları Fransız mallarını boykot etmeye ve Fransa’ya tepki göstermeye davet ediyoruz.

HİÇBİR KUTSALIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Tüm Müslümanların kutsalı olan Peygamber efendimize (sav) yapılan bu hakaretlerin karşılıksız bırakılmaması adına, ortak bir platform kurarak tüm İslam ülkelerini bir araya gelmeye davet ediyoruz. Söylemden acil olarak eyleme geçmesini bekliyoruz. Müslümanların özellikle son asırda uğradığı haksızlıkların giderilmesi için İSLAM BİRLİĞİ’ nin oluşturulmasının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu derin boşluktan kaynaklanan saldırılarının boyutu direk İslam’a ve barış, adalet, rahmet peygamberi olan Efendimiz Muhammed Mustafa’ya kadar ulaşmıştır. Bizler İslam birliğini kurana kadar hiçbir kutsalımız sahipsiz değildir.’’ diye konuştu.

KUKLA MACRON

İslam karşıtı söylemleriyle son haftalarda sabrımızı taşma noktasına getiren ve Müslümanlarla uzaktan yakından alakası olmayan yakıştırmaları talihsiz bir şekilde sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı’nın söylemlerine karşı son sözlerini söyleyen İşlek, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

‘’Bizler Müslümanlar olarak, Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımız ile barış içerisinde yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanlarının görevi halkı kışkırtmak değil, barış içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Fransız milletinin, bir avuç marjinal azınlığı dışında Macron gibi düşünmediğini biliyoruz ve ilk önce Fransız milletine buradan sesleniyoruz: üst akıldan aldığı emirle Medeniyetler çatışmasının İslamofobi ayağını oluşturmaya çalışan kukla Macron’u durdurmak tüm insanlığın ortak vazifesidir.

MACRON’A SESLENİYORUZ

600 yıl boyunca 3 büyük dinin huzur içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu’nda, her inanca mensup insanın hakkının ve ibadethanelerinin korunduğunu hatırlatırken, Fransa Kralı 1. Fransuva’nın ve Fransuva’nın annesi Luiz dö Savua’nın, Kanunî Sultan Süleyman’ a mektup yazarak, esir alınan Fransa kralının kurtarılması için Osmanlı’nın merhametine sığındığının unutulmaması gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. Buradan antisemitizmi çağrıştıran uygulamaları, Müslümanlara uygulamaya çalışan Macron’a sesleniyoruz. Sürekli ağzınızdan düşürmediğiniz insan hakları ve demokrasi kavramlarının, aslında canavarlığınızı örtmeye çalıştığınız bir maskeden ibaret olduğunu biliyoruz. 170 yıl boyunca müzede, soykırım uyguladığınız Cezayirlilerin kafataslarını sergilediğinizi biliyoruz. Ruanda’da soykırım yaptığınızı biliyoruz, Kongo’da az kauçuk topladığı için kölelerin ellerini kesen Belçika’nın fikir babası olduğunuzu biliyoruz. Milyonlarca Afrikalıyı öldürüp köleleştirip, zenginliklerini çaldığınızı biliyoruz.

SENİ İNSANLIĞA DAVET EDİYORUZ

Biz Müslümanların önceliklerinin en başında Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) geliyor. Bencillik ve menfaat üzere kurulmuş bir dünya düzeninde bu anlayışın bir benzerini bulmanız mümkün değildir. Bu sebeple Macron’ a bu tutumunun kendisine ne gibi sonuçlar doğuracağı noktasında tekrar düşünmesini tavsiye ediyoruz. Allah şahit ki bizler sizlerin çiğnemek istediğiniz değerler için yaşıyoruz ve sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü ve şehitliği seviyoruz. Seni, şefkatle saracak olan İslam’ı öğrenmeye davet ediyoruz; seni, insanlığa davet ediyoruz.’’

https://www.enkocaeli.com/haber/5662129/refahli-genclerden-macrona-tepki