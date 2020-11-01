Paşinyan’dan çözüm sıralaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Paşinyan, anlaşmazlığın hangi sırayla çözülebileceğini söyledi

Genellikle sorunun özünden sapmak, çarpıtmak için Karabağ sorununa farklı bir bağlam vermeye çalışırlar.

Öncelikle teröristleri ve çeteleri bölgeden uzaklaştırmak ve ardından Türkiye’nin bu çatışmaya katılımını sınırlamak gerekiyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Al Arabiya” TV kanalıyla yaptığı görüşmede, birçok ülkenin şiddetin kesilmesi için böyle bir sekans gördüğünü kaydetti.

Ona göre aksi takdirde sonuç alamayız.

“AGİT Minsk Grubu eş başkanları şiddete son vermek için mümkün olan her şeyi yapıyor.

Lakin tekrar söylüyorum, buradaki özü de anlamalıyız.

Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, Minsk Grubu eş başkanlığı yapan ülkelerin temsilcileriyle çeşitli vesilelerle ateşkes sağlanması konusunu tartışırken, Türkiye daha en baştan, Azerbaycan’ın çatışmaları durdurmaması gerektiğini söyledi”,- dedi Paşinyan.

Bunun, bu çatışmayı alevlendirenin Türkiye olduğunu kanıtlayan pek çok gerçekten sadece biri olduğunu vurguladı.

Gazetecinin mevcut çatışmanın bir “gaz bileşeni” olduğu sorusuna yanıt veren Paşinyan, bu tür açıklamalarla bazı güçlerin dikkati çatışmanın özünden uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Bu nedenle, bu çatışmaya bazen bir gaz bağlamı, bazen dini bir bağlam, bazen de bölgesel bir bağlam verilir.

“Neden bölgesel anlaşmazlık diyorlar?”

Neden buna gaz çatışması deniyor?

Neden bazen dini çatışma olarak adlandırılıyor?

Özden sapmak için.

Çünkü teşhis edilmezse doğru algılanmaz, o sorun çözülmez.

Dolayısıyla sorunun özüyle ilgilenmeyen güçler tarafından sorunun çözümünde yapılır.

İlgilenmiyorlar.

Bu bağlamda çıkarlarına hizmet etmeleri için aldatılmaları gerekir.

Gazın bununla genel olarak ne ilgisi var?”,- dedi Paşinyan.

Görüşmeyi sonlandırırken Karabağ meselesine Azerbaycan halkı, Ermenistan halkı ve Karabağ halkı için kabul edilebilir bir çözüm bulunması gerektiğini yineledi.

Ermenistan Kamu Radyosu