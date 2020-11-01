Papa, Ermeni Soykırımı sırasında öldürülen iki Din Adamının şehit olduğunu ilan etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Papa, Ermeni Soykırımı sırasında öldürülen iki Din Adamının şehit olduğunu ilan etti

Papa Francis, Ermeni Soykırımı sırasında öldürülen iki Din Adamının şehit olduğunu ilan etti. Bu haber, Arjantin’deki “infobae” web sitesine atıfta bulunarak Vatikan basın servisi tarafından bildirildi.

Papa, kararnamenin yayınlanmasına izin verdi: “Tanrı’nın hizmetkârları Kaputsin genç rahip cemaatin rahipleri Leonard Melkin ve Thomas Saleh, 1915 ve 1917’de Türkiye’nin inanç nefretinden dolayı şehit edildiler.”

Türkiye’deki Ermeni Soykırımı sırasında Beyrut’tan 22 km mesafedeki Baabdat kasabasında iki misyoner tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu