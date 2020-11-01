MSB: Azerbaycan ordusu 193 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan kurtardığı yerleşim yeri sayısının 193’e ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.”
https://www.trthaber.com/haber/dunya/msb-azerbaycan-ordusu-193-yerlesim-yerini-ermeni-isgalinden-kurtardi-527474.html
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