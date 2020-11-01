Fransa’da ‘Ermeni Soykırım Anıtı’ sprey boyayla tahrip edildi

Fransa’nın Vienne semtinde geçtiğimiz haftaki Ermeni protestosunda 4 Türk’ün yaralanması sonrası bölgede yaşanan gerginlik sürüyor.

Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Decines’deki Ermeni Ulusal Anma Merkezi duvarı ve ‘Ermeni Soykırım Anıtı’ sprey boya ile tahrip edildi.

Anıt ve merkezin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş harfleri olan “RTE” ile “Gri Kurt”un yanı sıra “Ermenistan’ı s.” şeklinde küfür de yazıldı.

Auvergne-Rhône-Alpes bölgesi valisi Pascal Mailhos, Twitter üzerinden “Bu saygısızlıkların faillerini bulmak için her şey yapılacak” mesajı paylaştı.

Le préfet P.MAILHOS condamne fermement les dégradations commises cette nuit contre le CNMA et le Mémorial du génocide arménien de #Decines. Il apporte tout son soutien à la communauté arménienne.

Tout sera fait pour retrouver les auteurs de ces profanations. pic.twitter.com/0xb3SAvLsd — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 1, 2020

Paylaşımda, “Mailhos, yapılan tahribatları şiddetle kınıyor. Ermeni cemaatine tam destek veriyor.” denildi.

Protesto sırasında 4 Türk yaralanmıştı

Fransa’nın Vienne şehri yakınlarında 28 Ekim’de gösteri yapan Ermenistan yanlıları ile Türkler arasında çıkan arbedede 4 kişinin yaralanmasının ardından Lyon bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk, saldırıyı protesto etmek için sokağa inmişti.

Decines’de ve Türk gurbetçilerin yoğunlukla yaşadığı Viennes ve Le Peage-de-Roussillon’da yüzlerce kişi protesto gösterisi yaptı.

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından en fazla Ermeni nüfusunun yaşadığı ülke konumunda.

https://tr.euronews.com/2020/11/01/fransa-da-ermeni-soyk-r-m-an-t-sprey-boyayla-tahrip-edildi