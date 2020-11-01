Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın Karabağ’la ilgili girişiminin ayrıntılarını açıkladı

İran’ın Karabağ’la ilgili girişiminin detayları hakkında bilgi veren Zarif, ‘Biz Karabağ krizinin başından beri Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Türkiye ile görüşmelere başladık. Bize göre bu savaşta en çok hasar gören taraf, bölge ülkeleri olduğu gibi, savaşın son bulması için de en fazla etkiye sahip taraflar, bölge ülkeleridir. Bu çerçevede Minsk gibi diğer mekanizmalarla rekabet yerine bu hedefe doğru adım attık’ dedi.

‘Maalesef geçen 30 yılda görüşmeler bir sonuca ulaşmamış ve tansiyon da her zaman var olmuştur’ diyen Zarif, bu tansiyonun neticesinde sivillerin de tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı’nın bölge turuna da değinen Zarif, ‘Irakçı ülkemizin girişimi ile bu ziyaretleri başlattı. O sınır bölgelerinde incelemelerden sonra Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’ye iyi görüşmeler gerçekleştirerek İran’ın girişimini sundu. Girişimimizde önemli noktalardan biri, sadece geçici ateşkesle bağlı değildir. Biz burada her iki tarafın bazı ilkelere taahhüdüyle çatışmaların son bulmasına ve sonrasında özellikle işgalcilerin işgal edilmiş topraklardan çekilmesine odaklanıyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

Halkın haklarının temini, ulaşım yollarının sağlanması, bölge ülkelerinin bu girişimin uygulanmasını denetlemesi vb. gibi konuların İran’ın önerisinin parçaları olduğuna dikkati çeken Zarif, ‘Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililerle Rus ve Türk dostlarımızın bu girişimle ilgili görüşlerini bekliyoruz’ diye konuştu.

Karabağ bölgesinde terör örgütlerinin varlığına da işaret eden Zarif, ‘Biz bunun hiçbir tarafın çıkarına olmadığına vurgu yaptık. Görüşmelerin öncesinde ve görüşmelerde Azerbaycan, Ermenistan, Rus ve Türk yetkililere İran’ın bunu asla tahammul etmeyeceğini ilettik. Bu örgütler halihazırda sınır bölgelerine yakın değiller, ancak sınıra yakın yerlerde olma ihtimalleri var ve biz bu kaygımızı ciddiyetle taraflara belirttik’ diye ekledi.

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