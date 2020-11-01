Diaspora Ermenisi, 103 yaşındaki nine Pan-Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışladı

103 yaşındaki Knarik Markosyan “Hayastan” Pan-Ermeni Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bununla ilgili Lübnan Ermeni toplumunun Facebook sayfasından paylaşım yapıldı.

“Hayastan” Fonu 103 yaşındaki nineye bu bağıştan dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek takdir sözleri dile getirdi.

Daha önce de Ermenistan’ın Şirak idari bölgesindeki Arpeni köyünde yaşayan 89 yaşındaki Hovsep dede uzun yıllar biriktirdiği 1 milyon dramı “Hayastan” Fonu’na bağışlamıştı.

Azerbaycan’ın saldırısıyla patlak veren ve Karabağ’da devam eden savaştan dolayı Karabağ’daki sivil halk büyük hasar ve zararlar görmeye devam ediyor. İnsani yardım sağlamak için “Hayastan” Fonu bağış kampanyası başlattı ve dünyanın farklı ülkelerinden destek almaya devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/01/Diaspora-Ermeni/197323