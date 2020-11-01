Azerbaycan ordusu, Şuşi’de İran halkına ait “Gohar Ağa” camisini hedef aldı

Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından “Grad” ve “Smerç” çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanımı neticesinde Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Şuşi şehrinde bulunan “Gohar Ağa” (Yukarı Cuma) camisi de zarar gördü.

Artsakh Olağanüstü Hal Servisi tarafından yayınlanan bilgiye göre, İran halkına ait olan cami, Azerbaycan tarafından kasten hedef alındı. Saldırı neticesinde caminin duvarı hasar gördü.

Servis, 1 Kasım günü başkent Stepanakert, Şuşi ve Martakert başta olmak üzere Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerinin hasım tarafından defalarca bombalandığını da duyurdu. Sadece Artsakh başkentinde gün boyunca en az 7 kez hava saldırısı alarm sesi duyuldu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve uluslararası teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığı geniş çaplı bir savaş başlattı. Savaş operasyonları sırasında sivil yerleşimlerini de hedef almaktan kaçınmayan Azerbaycan, en son sivil halkın da sığındığı Artsakh oranlarına karşı kimyasal silah niteliğinde olan fosforlu bombalar kullanmaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/01/Karabağ-Şuşi-Gohar-Ağa-camisi-Azerbaycan/197332