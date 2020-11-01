Azerbaycan esaretinden geri dönen yaşlı Ermeni kadın Bakü’de kendisine yönelik insandışı davranışlarını anlattı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin çabalarıyla 29 Ekim tarihinde Azerbaycan’da esir bulunan Ermeni bir yaşlı kadın ülkesine geri getirildi.

Yaşlı kadın mağdur olarak kaydedildi ve adli tıp muayenesi gerçekleştirildi.

Ermenistan Yargıtayı onun verdiği ifadelerden bazıları paylaştı.

Yaşlı kadın kendisine karşı serglenen insanlıkdışı davranışlardan bahsetti. Onun sözlerine göre Bakü’ye götürdükten sonra ona köpek yerine koymuşlar ve bir hayvana nasıl davranılıyorsa öyle davrandılar.

Başka Ermeni esirlere karşı da insanlıkdışı davranışlara tanıklık eden yaşlı kadın onlardan bazılarının daha sonra Azerbaycanlılar tarafından öldürüldüğünü de anlattı.

Yaşlı kadın Karabağ’daki Hadrut şehrinde dünyaya gelip tüm hayatta Hadrut’ta yaşadığını anlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/01/Azerbaycan-esir-Ermeni-kadın-Bakü/197286