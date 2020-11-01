Artsakh’a karşı savaşan terör örgütünün üyelerinden biri tutuklandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savcılığı, Türkiye’nin Azerbaycan’a gönderdiği terör örgütünün bir üyesi olan Suriyeli paralı asker Mihrab Muhammad Al Shkhair’in tutuklandığını bildirdi.

“29 Ekim’de Artsakh’ta yaşanan çatışmalar sırasında, 19 Ekim’de Türkiye üzerinden Azerbaycan’a, çatışmalara katılan Mihrab Muhammed El Shkhair, Artsakh Savunma Ordusu askerleri tarafından bulundu.

5 Mart 1975 doğumlu, Suriye’nin Hamma kentinde yaşayan Ebu Hüseyin’in 23 Tugayının bir üyesidir.

Mihrab Muhammed Al Shkhair, RA Ceza Kanununun üç maddesi, özellikle 389. sayılı kanunu (uluslararası terörizm), 390. kanunun 1. kanunun 1. fikrası (silahlı çatışmalar sırasında uluslararası insancıl hukukun ihlaller) ve 395. kanunun, 3. maddesi (kiralık asker).

Daha önce Türkiye’nin Artsakh ve Ermenistan’a karşı kullanmak için Suriye’nin kuzeyinden Azerbaycan’a paralı askerler gönderdiği biliniyordu. Düşmanlıklara katılmaları için 1.5-2 bin dolar ödendiği bilgisi var.

Bu bilgiler sadece Ermeni ve Karabağ yetkilileri, uluslararası medya ve yabancı insan hakları kuruluşları tarafından değil, aynı zamanda Suriye, Fransa, Rusya, ABD ve diğer ülkelerin yetkilileri tarafından da doğrulandı.

RIA Novosti ayrıca 16 Ekim’de 1.000’den fazla militanın Karabağ ihtilaf bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu