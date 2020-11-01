Artsakh İnsan Hakları Savuncusu, Stepanakert’teki bombalanmış pazarından uluslararası topluluğa video mesajı gönderiyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Artak Beglaryan, Stepanakert’teki bombalanmış pazarından bir video yayınladı.

Savunmacı, harabelerin ortasında duruyor ve Azerbaycan’daki başka bir suçu İngilizce olarak anlatıyor.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Cenevre’deki barışçıl yerleşim alanlarını hedef almamayı kabul etmelerinin hemen ardından roket saldırısının bugün (31 ekim) gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

“Pazar, herhangi bir askeri nesneden çok uzak, şehrin merkezinde.”

Beglaryan, “Bu roket saldırısı sonucunda çok sayıda dükkan yıkıldı veya ağır hasar gördü. Büyük maddi hasar var” dedi.

Pazara ek olarak, Stepanakert, Şuşi, Martuni, Martakert gibi yerleşim bölgeleri ve diğer bazı köyler de bugün (31 ekim) bombalandı.

Martuni’nin Herher köyünde Azerbaycan’ın bombardımanı sonucu 59 yaşındaki bir adam öldürüldü.

Beglaryan’a göre bu, Azerbaycan’ın Artsakh’ta insani bir felaket yaratmayı amaçlayan, sivil tesisleri ve altyapıyı kasıtlı olarak hedef alan Artsakh’daki sivil nüfusa karşı savaş suçlarını sürdürdüğü anlamına geliyor.

“Körüm ama tüm bunların sonuçlarını dokunarak görüyorum. Ben körüm ama bişeyler yapıyorum. Uluslararası toplum kör değil ama hiçbir şey yapmıyor.

“Uluslararası toplum her şeyi gözleriyle görüyor ama doğru adımları atmıyor, bu yüzden Azerbaycan, Türkiye ve teröristler bu tür suçlar işlemeyi devam ediyor.”

Beglaryan, uluslararası topluma kör olmamak için sadece konuşmayı bırakıp harekete geçmeye çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu