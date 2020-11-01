Artsakh Ermenileri, Azerbaycan bünyesinde var olamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Ermenileri, Azerbaycan bünyesinde var olamaz.

Artsakh Ermenileri bağımsızlık yolunu “varoluşsal tehlike” taşıdığı için seçtiler.

Dağlık Karabağ Ermenileri bağımsızlık peşinde koşmadılar, sadece Sovyet Azerbaycan’ı içinde varoluşsal bir tehlike sorunu yaşadılar.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Al Arabiya” TV kanalıyla yaptığı görüşmede böyle bir açıklama yaptı.

Varoluşsal tehlikenin ilk olarak kültürel soykırım olaylarında, 1988’deki barışçıl mücadelenin ardından şiddet ve 1991’den sonra, büyük bir askeri saldırı ile ifade edildiğini vurguladı.

Azerbaycan’ın Artsakh topraklarını işgalinin, bir “kurtuluş” olarak sunulmasına değinen Başbakan Paşinyan, bunun “Ermenisiz Karabağ” anlamına geldiğini kaydetti.

“Bu kelime şu şekilde tercüme edilmelidir.

Bu, doğrudan bir soykırım tehdidi olup, Karabağ’ın Ermenilerden boşaltılması demektir.

Bu nedenle Azerbaycan’ın kontrolündeki Karabağ’ın, Ermenisiz Karabağ demek olduğunu bir kez daha kanıtlandığını söylüyoruz, bu ise bir soykırımdır.

İşte bu yüzden Dağlık Karabağ için ‘kurtuluş için ayrılık’ formülünün şimdi daha fazla uygulanması gerektiğini düşünüyoruz”,- dedi Nikol Paşinyan ve Karabağ’ın kasaba ve köylerinin savaşın başından beri bombalandığına dikkat çekti.

“Aslında, her zaman nüfusun% 80’inden fazlasını oluşturduğunu vurguladığım Dağlık Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan bünyesinde var olamayacağı herkes için aşikârdır. Var olamaz”,- diye vurguladı.

Dağlık Karabağ’a karşı teröristler kullanılıyor, terörist yöntemler kullanılıyor.

Paşinyan’a göre bu olguyla, Dağlık Karabağ’ın uluslararası hukukta “kurtuluş için ayrılık” olarak kabul edilen bağımsızlık hakkı tamamlanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu