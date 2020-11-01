“Acılı tavizler” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Acılı tavizler” ile neyi kastediyoruz?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Arap El Cezire TV kanalına verdiği bir röportajda, Artsakh sorununun çözümüne ilişkin Ermenilerin tutumunu sundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, El Cezire TV kanalına verdiği röportajda, “Artsakh’ın bağımsızlığını tanıma meselesi, Ermenistan’ın gündemindeydi ve öyle kalmaktadır”,- dedi.

“Bizim için asıl mesele, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması değil, çünkü Ermenistan Cumhuriyeti bunu her zaman yapabilir, ancak uluslararası toplumun diğer temsilcilerinin de bunu kabul etmesi.

Bugün, Azerbaycan bünyesinde Dağlık Karabağ’ın, etnik temizlik ve Ermenisiz Dağlık Karabağ anlamına geldiği tartışılmaz gerçeğini göz önünde bulundurarak, Dağlık Karabağ’ın içinde bulunduğu insani felaketi dikkate alarak, bu konunun daha acil olduğunu düşünüyor ve bu durumda, ‘kurtuluş için ayrılma’ formülünün uygulanması gerektiğine ve uluslararası toplumun, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması gerektiğine inanıyoruz”,- dedi Ermenistan Başbakanı.

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını, Dağlık Karabağ’ı, Dağlık Karabağ’daki Ermenileri ve Ermeni halkını müzakere uzlaşmalarının temeline koyan kriter olarak nitelendirdi.

Birkaç gün önce Ermenistan Başbakanı tarafından dile getirilen “acılı tavizlere” gelince, Paşinyan 2011 yılında o zamanki Ermenistan hükümetinin Dağlık Karabağ için bir ara statü alma karşılığında bazı bölgeleri Azerbaycan’a devretmeyi kabul ettiğini hatırlattı.

“Bu anlaşma bağlamında, Dağlık Karabağ bir ara statü alacak, böylece gelecekte Dağlık Karabağ’ın mülteciler de dâhil olmak üzere, dönüşünden sonra bir referandum yapılacak ve bu referandum Dağlık Karabağ’ın nihai statüsünü belirleyecek”,- dedi Paşinyan ve konunun, Dağlık Karabağ Otonom Bölgesi ve genel olarak mültecilerin çatışma bölgesine geri dönüşü ile ilgili olduğunu ekledi.

Azerbaycan’ın bu belgeyi son anda reddettiğini, çünkü Ermeni tarafının her esneklik gösterdiğinde ve hatta küçük bir taviz bile verdiğinde, Azerbaycan için kabul edilemez hale geldiğine dikkat çekti.

“Çünkü onlar, sorunun çözümünün sadece Azerbaycan halkı tarafından kabul edilebilir olması gerektiği mantığına dayanıyorlar.

Bulunduğumuz duruma yol açan, işte bu tutumdur”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu