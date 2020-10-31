Rusya güvenlik konseyi Karabağ’ı görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Putin, Karabağ’daki durumu Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle Dağlık Karabağ’daki durumu tartıştı.

Rusya Cumhurbaşkanı’nın resmi internet sitesinde bildirildiğine göre, “Kafkasya’daki durum, Dağlık Karabağ’daki gelişmeler vurgulanarak tartışıldı.”

Ayrıca Avrupa’daki trajik olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Kremlin yaptığı açıklamada, “Toplantıya katılanlar terörü tüm biçimleriyle bir kez daha şiddetle kınadılar”,- denmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu