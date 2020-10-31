Putin’in Paşinyan’a cevabı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya, askeri çatışmaların doğrudan Ermenistan’a kayması halinde Erivan’a acil yardım sağlayacak․

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın, Ermenistan Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak için yapacağı yardımın türünü ve miktarını belirlemek amacıyla Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı V․ Putin’e yönelik, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın başvurusuyla ilgili olarak, Rusya ile Ermenistan arasında 29 Ağustos 1997 Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’ndan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, Rusya’nın Ermenistan’a olan müttefik yükümlülüklerine bağlılığını yeniden teyit ediyoruz”,- denmektedir.

Bu anlaşmanın bazı maddelerinin, birbirlerinin topraklarına yönelik silahlı saldırı veya saldırı tehdidi durumunda özel eylemler öngördüğü belirtilmektedir.

Anlaşmaya göre, çatışmaların doğrudan Ermenistan’a taşınması halinde Rusya, Erivan’a gerekli tüm yardımı sağlayacak.

“Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları tarafından bu yıl 10 Ekim’de yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ sorununun taraflarını bir kez daha ateşi kesmeye, gerilimleri yatıştırmaya ve temel ilkeler temelinde barışçıl bir çözüm için esaslı müzakerelere geri dönmeye çağırıyoruz”,- denmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu