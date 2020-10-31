Paşinyan’dan Rusya’ya mektup: Ermenistan’ın güvenliği konusunda istişarelere başlanmasını talep etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bugün Dağlık Karabağ’daki durumu ayrıntılı bir şekilde anlattığı bir mektup gönderdi ve Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasına yönelik nasıl bir destek verilebileceğini ele almak amacıyla istişarelere başlanmasını istedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Paşinyan, Putin’e gönderdiği bir mektupla Dağlık Karabağ’daki durumu detaylı biçimde anlattı.

Açıklamaya göre, Ermenistan sınırına yaklaşan çatışmaları ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına ulaşan tecavüzleri göz önünde bulundurarak, Paşinyan, Putin’e Rusya’nın ülkesinin güvenliğini sağlamak için nasıl ve ne düzeyde bir yardım gösterebileceğini ele almak için derhal istişarelere başlama talebini iletti.

Mektupta, talep için dayanak olarak iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri ve 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın 2. maddesi gösterildi.

Paşinyan, mektubunda Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Ortadoğu’da getirilen yabancı teröristlerin yer aldığını da iddia etti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

Rus Dışişleri: Çatışmalar doğrudan Ermenistan’a taşınırsa yardım ederiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde Dağlık Karabağ’daki çatışmaların doğrudan Ermenistan topraklarına taşınması halinde Erivan’a gerekli tüm yardımı gösterecekleri belirtildi.

Söz konusu anlaşmadaki birçok maddenin iki ülkeden birinin topraklarına yönelik bir saldırganlığın ya da silahlı saldırı tehdidinin meydana gelmesi halinde somut eylemleri öngördüğü hatırlatılan açıklamada, taraflara çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısı yapıldı.

Sputnik Türkiye