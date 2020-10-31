Paşinyan’dan Putin’e mektup – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup gönderdi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 31 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e durumu ve Dağlık Karabağ’a yönelik Azerbaycan-Türk askeri saldırısının yarattığı zorlukları detaylandıran bir mektup gönderdi.

Mektupta özellikle yabancı silahlı teröristlerin Ortadoğu’dan transfer edildiği ve Dağlık Karabağ’a karşı çatışmaya karıştığı vurgulandı.

Başbakan, Ermenistan Cumhuriyeti sınırına yaklaşan savaşın gerçeklerini, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik hâlihazırda meydana gelen tecavüzleri dikkate alarak, Ermenistan ve Rusya arasındaki müttefik ilişkileri ve 29 Ağustos 1997 tarihli “Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının” 2. maddesine dayanarak, Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti’ne sağlayabileceği yardımın türünü belirlemek için acil istişarelere başlamak için Rusya Devlet Başkanı’na seslendi.

Ermenistan Kamu Radyosu