Paşinyan’dan Putin’e mektup: Dağlık Karabağ’daki durumu detaylı anlattı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Nikol Paşinyan, Vilademir Putin’e gönderdiği bir mektupla Dağlık Karabağ’daki durumu detaylı biçimde anlattı.

Açıklamaya göre, Ermenistan sınırına yaklaşan çatışmaları ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına ulaşan tecavüzleri göz önünde bulundurarak, Paşinyan, Putin’e Rusya’nın ülkesinin güvenliğini sağlamak için nasıl ve ne düzeyde bir yardım gösterebileceğini ele almak için derhal istişarelere başlama talebini iletti.

Mektupta, talep için dayanak olarak iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkileri ve 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın 2. maddesi gösterildi.

Paşinyan, mektubunda Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Ortadoğu’da getirilen yabancı teröristlerin yer aldığını da ileri sürdü.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

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