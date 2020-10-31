Koçaryan Moskova’ya gidemiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Robert Koçaryan, henüz Moskova’ya gidemez.

Robert Koçaryan önümüzdeki günlerde Moskova’ya gidecekti.

Rusya Federasyonu’na girmek için zorunlu olan koronavirüs teşhis testine takıldı.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı ofisi tarafından belirtildiğine göre, Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, kendisine koronavirüs bulaştığı için henüz Moskova’ya gidemiyor.

“Dağlık Karabağ’ın 2. ve 3 cumhurbaşkanları tarafından, Robert Koçaryan’a, Moskova’ya gitme teklifi yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı bu teklifin uygunluğunu kabul etmekle birlikte, ülkeden çıkışı herkesçe bilinen nedenlerden dolayı kapalıydı.

Arkadi Ğukasyan ve Bako Sahakyan’ın Başbakan ile görüşmesinden sonra, mahkeme Koçaryan’ın ülkeyi terk etmesine izin verdi (7 Kasım’a kadar seyahat limiti ile) ve pasaportu kendisine iade edildi”,- denmektedir açıklamada.

Rusya Federasyonu’na girmek için koronavirüs teşhis testinden geçmek zorunlu olduğundan Koçaryan, önümüzdeki günlerde ayrılmak niyetiyle bir örnek verdi.

“Test sonucu pozitifti, bu tamamen beklenmedik bir durumdu çünkü herhangi bir hastalık semptomu yoktu.

“Maalesef mevcut durumda, Moskova’ya gitmek ve çeşitli toplantılar düzenlemek geçici olarak imkânsız hale geldi”,- diye belirtilmektedir ofisin açıklamasında.

Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı şu anda kendi kendini tecrit etmiş olmakla birlikte, Artsakh’taki savaşı bitirmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan, eski Dağlık Karabağ başkanlarının, olası ziyaret sonuçlarının, Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyetlerinin eski ve mevcut liderleri tarafından ortak görüşülmesini önerdiğini belirtti.

Ermenistan ve Artsakh için yararlı olabilecek herhangi bir adımının önünde engel olamayacağını vurgulayan Başbakan Paşinyan, öneriye onay vermiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu