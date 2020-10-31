Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

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Faruk Arslan

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışılırken, gerçekler; Avrupa’daki terör saldırılarının arkasından sürekli Hristiyan teröristlerin çıktığını gösteriyor. Batı’da son iki yılda gerçekleştirilen kanlı eylemlerin yüzde 91’inde radikal Hristiyanların parmağı var.

Dünya genelinde olduğu gibi Avrupa’da da sürekli ırkçı ve ayrımcı saldırılara maruz kalan Müslümanlar, hem kanlı saldırılarla karşılaşıyor hem de terörist olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kendilerini “dokunulmaz” addeden Batılılar, şehirlerinde yaşanan her terör eyleminde Müslümanlara yönelik cadı avı başlatıyor. Ancak gerçekler, Batı ülkelerindeki kanlı saldırıların yüzde 91’inin Avrupalı militanlarca düzenlendiğini gösteriyor.

Yüzde 91’i Hristiyan

Batı ülkelerinde geride bıraktığımız 2 yılda düzenlenen 353 terör saldırısının 323’ünün fanatik Hristiyanlar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. 2015 yılındaki 211 terör saldırısının 194’ünün aşırı sağcı Hristiyanlarca tertiplendiği kaydedildi. AB ülkelerinde 2016’daki 142 saldırının 129’unda da yine Avrupalı militanların parmağı olduğu kayıtlara geçti. Avrupa’yı sarsan 353 saldırının yalnızca 30’u İslam’ı kullanan örgütler tarafından üstlenildi. İslam’ı kullanan örgütlerce düzenlenen saldırılar azınlıkta olmasına rağmen, Avrupa Polis Ofisi’nin terör raporlarında aşırı sağcı Hristiyanların işlediği terör suçları dahil edilmiyor.

İkiyüzlüler

En çok Avrupa’yı vuran azılı Haçlı terörü; 2015’te 9 kişinin öldüğü Charleston’daki kilise saldırısında, 2017’de 59 kişinin öldüğü Las Vegas saldırısında, 2011’de 68 kişinin öldürüldüğü Ütoya Adası saldırısında, 51 Müslüman’ın camide şehit edildiği Yeni Zelanda saldırısında çirkin yüzünü göstermişti.

Charleston’daki Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi’nde Saldırısını düzenleyen Dylann Roff’un eylemi dönemin ABD Başkanı Obama tarafından sadece “anlamsız” sözüyle yorumlanmıştı.

Las Vegas’ta 59 kişiyi katleden radikal Hristiyan Stephen Paddock’la ilgili ABD Başkanı Trump “deli” demekle yetinmişti. Norveç’te Ütoya Adası’nı kana bulayan faşist Anders Behring Breivik de sürekli aklı sağlığının yerinde olup olmamasıyla ilgili sorularla gündem olmuştu.

Fransa’da da aynı

Son olarak Fransa, Notre Dame Kilisesi’nde düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, aynı gün Avignon’da Kuzey Afrika kökenli esnafa silah doğrultan aşırı sağcı kişinin girişimini ise bu kapsama almadı. Fransız savcısı, vurularak öldürülen şüphelinin üzerinde aşırı sağcı Kimlik Hareketi’ne ait “Avrupa’yı savun” yazılı yelek bulunduğunu belirterek, saldırganın “psikolojik bakımdan sorunlu” olduğunu, bu sebeple olayın terör saldırısı olarak soruşturulmayacağını açıkladı. Bu açıklama da kayıtlara Avrupa’nın terör ikiyüzlülüğü olarak geçti.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/katleden-hristiyan-suclanan-musluman-1431242.html