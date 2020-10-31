Karadağ’da koronavirüsten ölen başpiskoposu öperek uğurladılar!

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|Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılanlar, Başpiskopos Amfilohije’nin salgından ölmesini umursamadan öperek uğurladı.
Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Amfilohije’nin kornavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 5 Ekim tarihinde Podgoriça’daki Cetinye hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
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