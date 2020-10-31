Karabağ Savunma Ordusu uyarıyor: Azerbaycan, yasaklı kimyasal silahlar kullanmaya başladı (video)

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin Savunma Ordusu, Azerbaycan tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair kanıtlar yayınladı.

Savunma Ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Artsakh-Azerbaycan temas hattında hasmın silahlı kuvvetleri, kimyasal silah unsuru içeren fosforlu silah kullandı, bu adım, uluslararası insacıl hukuk, geleneksel hukuk norm ve ilkeleri, Cenevre Sözleşmeleri, BM ilgili sözleşmeleri ve senedleriyle öngörülen hükümlerin kaba bir ihlalidir ve Ermeni güçlerine zarar vermek hedefinin dışında geniş çaplı orman yangınlarına yol açmayı ve bölgede çevre felaketi tehdidi yaratmayı amaçlıyor”.

Artsakh Savunma Ordusu, bu tür silahların kullanılması durumunda sivil ve askeri hedeflerin birbirinden ayırt edilmesinin imkansız olduğuna, ayrıca çevre felaketine ve olası can kayıplarına yol açıldığına, dolayısıyla bu eylemlerin savaş suçu teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, ne sivilleri hedef almaktan, ne de onlara karşı dünyaca yasaklı olan silahlar kullanmaktan hiç kaçınmyor. Daha önce Ermenistan ve Artsakh Ombudsmanları da, topladıkları verilere ve yaptıkları araştırmaya dayanarak, Azerbaycan tarafından Artsakh sivil yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlarda fosforlu silahların kullanıldığını duyurmuş, bu adımın çevre ve bölge için ciddi tehdit yaratabileceğine dikkat çekmişti.

ERMENİ HABER AJANSI