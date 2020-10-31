Kapan yönünde askeri operasyonlar oldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün özellikle Syunik bölgesi Kapan yönünde askeri operasyonlar olmuş, Azerbaycan tarafından topçu ateşi açılmıştır.

Bu bilgi, dünkü brifing sırasında Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan tarafından verildi.

Davit Bek köyünde yaralı olduğu, evlerin yakıldığı haberine yorum yapmadı, köy hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

Dün Artsrun Hovhannisyan, “Mağdur ve yaralı varsa bunlar netleştikten sonra duyurulacak ama bugün bu yönde askeri operasyonlar oldu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden bu yönde topçu ateşi açıldı ve bunun somut sonuçları var” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu