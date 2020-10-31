Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan Charlie Hedbo yorumu: İfade özgürlüğü sınırsız değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, son dönemde özellikle Fransa’daki karikatür tartışmalarıyla ilgili olarak “ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını” söyledi.

Fransız dergi Charlie Hebdo’nun Hz Muhammed’in karikatürlerini yayınlama hakkı olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Trudeau,”Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız.” dedi.

İfade özgürlüğünü her zaman savunacaklarını söyleyen Kanada Başbakanı, “Ancak ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve başkalarına saygılı davranmak, toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişilere keyfi olarak veya gereksiz yere zarar vermemek görevimizdir.” şeklinde konuştu.

“Sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız.” diyen Trudeau, “Bizimki gibi çoğulcu, çeşitli ve saygılı bir toplumda sözlerimizin ve eylemlerimizin başkaları, özellikle ayrımcılığa maruz kalan topluluklar ve gruplar üzerindeki etkisinin farkında olmak görevimiz” ifadelerini kullandı.

Trudeau, Fransa’nın Nice kentinde kilisedeki bıçaklı saldırıyla ilgili, “Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam’ı temsil etmiyor” demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hz Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi İslam dünyasından büyük eleştiri aldı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede Fransız mallarına karşı boykot başlatıldı.

Euronews