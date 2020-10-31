#izmirdepremi Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen deprem Türkiye’de sosyal medyanın gündeminde. Twitter’da paylaşılan yorumlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyor.

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında 30 Ekim’de 14.51’de meydana gelen deprem AFAD tarafından 6,6, Kandilli Rasathanesi’ndense 6,8 büyüklüğünde olarak açıklandı.

Depremin ardından Sığacık’ta deniz yükseldi. Tekerlekli sandalyedeki bir kişi deniz yükseldiği sırada hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürerken can kayıpları da artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye çıktığını, 885 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İzmir’deki deprem sosyal paylaşım platformu Twitter’ın da gündemindeydi. Twitter’da paylaşılan yorumlar arasında antisemit içerikli olanlar da yer alıyor.

https://www.avlaremoz.com/2020/10/31/izmirdepremi-uzerinden-antisemit-mesajlar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmirdepremi-uzerinden-antisemit-mesajlar&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmirdepremi-uzerinden-antisemit-mesajlar