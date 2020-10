İran ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları Karabağ konusunda “etkili tartışma” yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi, Ankara’da Türk mevkidaşı Sedat Önal ile Karabağ’daki durumu görüştü.

“Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile samimi ve etkili görüşme.”

Araghchi Twitter’da “İran ve Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında tartışmasız bir rol oynayan iki kilit oyuncu” diye yazdı.

Frank and productive discussion with Deputy Foreign Minister Sedat Önal in Ankara. Iran and Turkey are two major players with undeniable role in peace and stability of the region. pic.twitter.com/nYP4lBGxB3 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 31, 2020

Dün, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’ın bölgedeki durumun üstesinden gelme yaklaşımlarını sunan Araghchi’yi kabul ederek devam eden düşmanlıklar konusunda derin endişelerini dile getirdi.

İran cumhurbaşkanının Karabağ yerleşimindeki özel elçisi olarak Bakü’yü, ardından Moskova’yı, ardından Erivan ve Ankara’yı ziyaret etti.

Araghchi’nin ziyaretlerinin temel amacı, ilgili tarafları Karabağ sorununun çözümü için bölgesel güçlerin katılımıyla İran’ın girişimiyle ilgili bilgilendirmektir.

Ermenistan Kamu Radyosu