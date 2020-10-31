İçerideki Ermeniler!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Mustafa Ekmekcioğlu

Ermenileri bir din veya ırk olarak aşağılamak, hakaret etmek veya küçümsemek gibi bir tavrımızın olması mümkün değildir.

Ermeni derken, Türk’e ve Türkiye’ye saygı duyan Ermenileri değil, milli ve manevi değerlerimize karșı olan Ermenileri kastediyorum.

Șunu net olarak ifade edebilirim; değerlerimize karșı duran içimizdeki Ermenilere sorarsanız, bugün toprakları işgal edilen, zulme uğrayan, şehirleri tahrip edilen, sivil, kadın ve çocukları bombalarla dövülen Azerbaycan’ı değil, dün annelerin karnını yarıp, bebelerini çıkarıp, onlarla poz veren, bugün ise bebeleri bombalarla vurup toprağa gömen katilleri savunurlar.

Bunu hislerimle değil, tecrübelerime dayanarak söylüyorum.

Bu düşman artığı zevat, ülkemizin hemen her yanında insanları diri diri yakmış, ırz namus tanımamış Ermenilere bir şey dememiş ama onları sürüp, kovan atalarımıza soykırımcı demiştir.

Bunlar yeri gelir PKK adı altında birleşir, yeri gelir DHKP-C olur, yeri gelir FETÖ olur, yeri gelir bunların desteklediği legal görünümlü dernek, parti veya başka kuruluşlar olur.

Biz nasıl ki Azerbaycan’ı sırf Müslüman oldukları için seviyorsak, onlar da Ermenistan’ı sırf Müslümanlara karşı savaştıkları için destekliyorlar.

Kriptolarına uyanık olun, cesur olun, biz buradayız, üstteyiz, en yüksekteyiz, yeri geldiğinde biz sizi destekleriz…

Asıl sıkıntı da bu aslında!

Çünkü bu millet, cephede hiçbir zaman yenilmedi.

Hep içerden hançerlendi.

Kardeş gördüğü tarafından vuruldu, sarıklı Ermeni, cübbeli Yahudi tarafından deşildi, sistemi değiştirildi ve onlara mahkum edildi!

İçimizdeki Ermeni, Yunan ve Fransızlara dikkat etmemiz lazım.

Onlar çok sinsi ve çok hainler. Girdikleri kılıkta, dininize, ırkınıza ve mezhebinize vurgu yapıp sizi tahrik ederler. Sonra da dininizi, ırkınızı, mezhebinizi kirletip, itibarsızlaştırıp, sizi onunla döverler. 100 yıl öncede aynı senaryo vardı. Rum ve Ermeniler piyon olarak kullanılıp üzerimize salındı. Onlara karşı dirençliydik, alayını defettik ama içimizden hançerlendik!

Sakın bunu bir ırk ya da toprak meselesi olarak görmeyin!

Bu bir zihniyet meselesi!

Son sözüm, sivilleri hedef alan katil Ermenistan’a; “Lütfen durma.

Elinde avucunda ne kadar sovyet çöpü kalmışsa savur, fırlat, ateşle.

Biz senin ne biçim namussuz olduğunu kırk yılda anlatamadık;

sen bir kerede kendini anlattın.

Lütfen durma.

Elinde ne varsa ateşle ama kendine bir kurşun saklamayı unutma.

İhtiyacın olacak.”

https://anadoludabugun.com.tr/yazarlar/mustafa-ekmekcioglu/icerideki-ermeniler-5914