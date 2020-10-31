Fransa’nın ayrılıkçı uygulamalarını ve hareketlerini kınıyorum. Fransa, Azerbaycan ’ın zillet altında kalması için Ermenistan ’ı haklı çıkarmaya çalışıyor” dedi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutlu doğumu vesilesiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi. İDDEF’in hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği medrese ve mescitlerde hoca, talebe ve Müslüman halkın katıldığı Mevlid-i Şerif programında Peygamber Efendimiz, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla anıldı. Programda Türkiye’nin dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıktığı ve kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğu vurgulandı.

“PEYGAMBERİMİZLE ALAY ETMEYE KALKIŞANLARI RABBİM BERTARAF EYLESİN”

Mevlid-i Şerif programında konuşan İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ganemi, Türkiye için dua ederek, “Sevgili Allah’ımız Türk halkı ve devletine üstünlük kılsın. Bizleri burada birleştiren ve böyle bir kardeşlik havasını yaşatan İDDEF kuruluşunun manevi kaynağı olan Muhterem Mahmud Efendi Hazretleri üstadımıza uzun ve sağlıklı ömürler versin. Günümüzde İslam’a karşı büyük saldırılar var. Bunun başını da Fransa çekiyor. Fransa’nın ayrılıkçı uygulamalarını ve hareketlerini kınıyorum. Fransa, Azerbaycan’ın zillet altında kalması için Ermenistan’ı haklı çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/5656752/ermenistani-hakli-cikarmaya-calisiyor