Ermenistan-İran görüşmeleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Başbakan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyed Abbas Arağçi’yi kabul etti

Başbakan Nikol Paşinyan, İran’ın Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyed Abbas Arağçi’yi kabul etti.

Başbakan görüşmede, Ermenistan’ın, İran’la olan dostane ilişkilerini çok takdir ettiğini vurguladı ve İslam Devrimi Yüksek Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran’ın dost hükümetine selamlarını iletti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da, İran Cumhurbaşkanı’nın sıcak selamlarını ve en iyi dileklerini Başbakan’a iletti.

İran için Ermenistan ile güçlü dostluk bağlarının önemi vurgulandı.

İran’ın bölgedeki durumun üstesinden gelme yaklaşımlarını sundu ve devam eden çatışmalarla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Bay Arağçi, sivillere başsağlığı diledi ve sivil altyapı ve yerleşimlerin hedef alınmasını kınadı.

Muhataplar, bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundular.

Her iki taraf da Ortadoğu’dan uluslararası teröristlerin çatışmalara dâhil olmasından duydukları endişeyi, tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden genişleme açısından potansiyel bir tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

Başbakan Paşinyan, İran’ın bölgesel meselelere dengeli ve yapıcı yaklaşımını övdü.

Ermenistan Kamu Radyosu