Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin kendileri hakkında çok pembe fikirleri vardı. Artsrun Hovhannisyan – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin kendileri hakkında çok pembe fikirleri vardı. Artsrun Hovhannisyan

Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan Factor.am’a verdiği demeçte, “Aliyev, savaşın 32. gününe kadar Artsakh, muhtemelen operasyonel planlarında olduğu gibi Meğri ve Ermenistan’ın bir bölümünü ele geçiremeyeceğini bilseydi, savaşı başlatmazdı” dedi.

Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin kesinlikle kendileri hakkında çok pembe fikirleri olduğunu ve Ermeni tarafına parmak arası ile baktıklarını kaydetti.

Hovhannisyan, “bu devasa ordunun tüm potansiyelini kullanarak; Denizciler, teröristler, Türk özel kuvvetleri vb. İle tamamen farklı planları vardı” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu