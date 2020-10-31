Azerbaycan, fosforlu bombalara dair kanıtların yayınlanmasından sonra kendini aklama çabalarına girişti

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan tarafından kimyasal silah unsurları içeren fosforlu bombaların kullanılmasına değindi.

Sözcü, “Artsakh Savunma Ordusu, hasım tarafından kimyasal silah niteliğinde olan fosforlu silahların kullanıldığına dair inkar edilemez kanıtlar yayınladı. Bunun ardından Azerbaycan’ın resmi çerçeveleri, gülünç derecede basit açıklamalarla başarısız bir şekilde kendilerini aklama çabalarına girişti” yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, ne sivilleri hedef almaktan, ne de onlara karşı dünyaca yasaklı olan silahlar kullanmaktan hiç kaçınmyor. Ermenistan ve Artsakh Ombudsmanları, topladıkları verilere ve yaptıkları araştırmaya dayanarak, Azerbaycan tarafından Artsakh sivil yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlarda fosforlu silahların kullanıldığını duyurdu. Artsakh Savunma Ordusu da, Azerbaycan tarafından fosforlu bombaların kullanıldığına dair kesin bilgiler yayınladı.

ERMENİ HABER AJANSI