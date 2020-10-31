Avusturya Başbakanı’ndan Türk gençlerin kiliseye saldırması sonrası ‘siyasal İslam’ ile mücadele sözü

Avusturya’da bir grup Türk gencinin bir kiliseye baskın yaparak, etrafa zarar vermesi sonrası Başbakan Sebastian Kurz ‘siyasi İslam’ ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Viyana’da meydana gelen olayda 30 ila 50 arasında genç “Allahu Ekber” diyerek St. Anton von Padua Kilisesi’ne girmiş, kilisenin banklarını tekmeleyip etrafa zarar vermişti. Yerel medyaya göre, gençler kilise rahibinin polisi aramasının ardından hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayın duyulmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kurz, ülkedeki bütün Hıristiyanların ibadetlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi. Kurz paylaşımında siyasal İslam ile mücadele edeceklerini de belirtip şunları yazdı; “Siyasal İslam’a karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz ve burada yanlış bir hoşgörü göstermeyeceğiz.” Olayda kimse yaralanmazken polis olay yerine ait kamera kayıtlarını izlemeye devam ediyor. Gençlerin olaydan önce bir parkta buluşup, slogan atarak kiliseye doğru gittikleri belirtildi. Polisin olaya ilk etapta gençlerin yaptığı bir “şaka” olarak baktığı ancak sonrasında olayın Anayasayı Koruma Dairesi’nce ele alındığı ve bölgeye düzinelerce polis gönderildiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Karl Nehammer da ülkedeki Hıristiyanları bütün güçleri ile koruyacaklarını söyledi. Nehammer Fransa’da meydana gelen saldırılardan ülkedeki güvenliği arttırıldığını da kaydetti. Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz Ahval News