Ateşkes ancak doğrulama önlemlerinin kullanılması halinde mümkündür – Ermenistan Kamu Radyosu

Ateşkes ancak doğrulama önlemlerinin kullanılması halinde mümkündür

Ateşkes ancak doğrulama önlemlerinin kullanılması halinde mümkündür.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, ABD’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy’yi 30 Ekim’de kabul etti.

ABD Büyükelçisi, ateşkes anlaşmalarına uyulmaması konusundaki endişelerini dile getirdi ve diplomatik çabaların sonuç vereceğini umdu.

Büyükelçinin isteği üzerine, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, çatışmaların gidişatını, cephedeki durumu sunarak, operasyonlara yabancı asker ve paralı askerlerin dâhil olduğu gerçeğini vurguladı.

Savunma Bakanı, ateşkes olmaması halinde de Ermeni kuvvetlerinin görevlerini güvenle yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Davit Tonoyan, yukarıda belirtilen ateşkesin, ancak doğrulama önlemlerinin kullanılması durumunda mümkün olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu