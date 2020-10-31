Arapça basın: Şam kırmızı çizgilerinden vazgeçiyor – ANHA

Suriye Hükümeti’nin kendi çizdiği kırmızı çizgilerinden vazgeçerek, hakimiyeti altında olan bölgelerde ekmek fiyatına zam yaptığını aktaran Şarkul Avsat gazetesi, “Bu durum Suriye Hükümet yanlılarını rahatsız etti. Geçtiğimiz Eylül başlayan ekmek krizi ile birlikte, Suriye resmi haber ajansı SANA yaptığı habere göre hükümet devletin sattığı bir kilo ‘medum’ ekmeğinin fiyatı 75 Suriye lirası bir torba ekmeğin fiyatını ise bin 100 Suriye lirası olarak belirledi. Hükümet bu zammı buğday fiyatlarındaki artış ve ekmeğin giderlerine bağladı” ifadelerine yer verdi.

‘RUSYA TÜRKİYE’DEN MEMNUN DEĞİL’

İdlib’teki gelişmeleri sayfalarına taşıyan El-Beyan gazetesi şunları ifade etti, “Gözlemciler Rusya’nın Türk devleti kontrolü altındaki Feyleq El-Şam örgütüne yaptığı ve 170 militanın öldürüldüğü büyük hava saldırısının Türkiye’ye bir mesaj olduğunu belirtti. Gözlemciler Rusya’nın Türkiye’nin Karabağ savaşında Azerbaycan’a açık bir şekilde destek vermesinden duyduğu rahatsızlığı bu saldırı ile göstermek istediğini dile getirdi.

Konuyu değerlendiren Ortadoğu uzmanı Andrey Ontikov İdlib saldırısının direk Karabağ savaşı ile ilgili olduğunu kaydetti. Moskova’nın daha önce de Türkiye’nin Karabağ savaşına Suriyeli çeteleri göndermemesi için uyardığını ancak Türkiye’nin bunu anlamadığına dikkat çeken Ontikov, Rusya’nın bu kez net ve sıcak bir mesaj ile Türkiye’nin Kafkasya’ya müdahaleden uzak kalması uyarısında bulunduğunu ifade etti”.

‘ ERDOĞAN TÜRK GÖÇMENLERİ KENDİ ÇIKARI İÇİN KULLANIYOR’

Ermeni ve Türkler arasındaki karışıklığa değinen El-Arap gazetesi, “Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı Avrupa’daki Türk kurumları Ermeniler karşısında hareketliliğe geçti. Diğer yandan da Ankara Karabağ savaşında Ermenilerin karşısında Azerbaycan’ı destekliyor.

Türk göçmenlerin Fransa’nın batısında Ermenilere saldırması Avrupalı liderlerin ‘Türk devleti göçmenleri kendi çıkarı için kullanıyor’ açıklamasını destekliyor” dedi.

‘HARİRİ’NİN YENİ HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Lübnan’daki hükümet kurma çalışmalarını ele alan El Ehbar gazetesi “Hariri Hükümeti’nin önünde 3 engel var. Bunlardan biri bakan sayıları üzerinde varılacak anlaşma olarak görülüyor. Bakan sayısının 20 olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Mişel Avn bu çerçevede Gelecek ve Sosyalist partisi karşısındaki Dürziler ile Katoliklere bir bakanlık verilmesini istiyor. Hariri’de hükümetin 18 bakan ile kurulması gerektiğini görüyor” aktarımında bulundu.

El Nehar gazetesi ise, Hariri ve Avn’ın bir çok konuda ortaklaşarak yeni hükümet çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

https://www.hawarnews.com/tr/haber/arapca-basin-sam-kirmizi-cizgilerinden-vazgeciyor-h32955.html