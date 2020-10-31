Almanya Federal Meclisi, Karabağ’ı görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Almanya Federal Meclisi, Karabağ ihtilaf bölgesindeki durumla ilgili hararetli tartışmalar yaptı

Federal Meclis, Karabağ ihtilaf bölgesindeki durumla ilgili hararetli tartışmalar yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Ermenistan ve Azerbaycan’a herhangi bir ön koşul olmaksızın çatışmaları durdurma çağrısında bulunarak, ateşkes sağlamak için uluslararası toplumun savaşan taraflara baskı yapması gerektiğini ekledi.

“Azerbaycan ve Ermenistan, ihtilafa yönelik askeri bir çözümün, uluslararası toplum tarafından kabul edilmeyeceğini nihayet anlamalıdır”,- diye ekledi.

Milletvekilleri, AB’nin bu çatışmadaki pasif konumunu eleştirerek, açıklamalarla sınırlı kalmamaya çağırdılar.

CDU/CSU iktidar grubu üyesi Johan Vadehpul, “Türkiye sabrımızın tükendiğini bilmelidir”,- dedi.

Vadehpul’a göre Türkiye’ye net bir sinyal göndermek gerekiyor.

“Azerbaycan’a muazzam desteğini görüyoruz.

Türkiye’nin, Suriye’den İslamcıları oraya gönderdiği yönünde haberler var.

Türkiye’nin Azerbaycan ile dostane ilişkileri olduğu açıktır, ancak NATO ortağımızın bu dostluğu çatışmanın barışçıl çözümü için kullanacağını, her gün yangını körüklemek için kullanmayacağını umuyoruz.

Türkiye sabrımızın tükendiğini bilmelidir.

Saldırıyı kendisinin başlattığına dair hiç şüphe olmadığı için Azerbaycan’a çok açık bir sinyal göndermemiz gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Aliyev, bu saldırganlığı durdurmayacağını açıkça belirtti.

Azerbaycan’ın derhal ateşi kesip müzakere masasına dönmesini talep ediyoruz.

Azerbaycan’ın şu anda askeri potansiyel açısından iyi konumda olması, istismar etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Azerbaycan, müzakere masasına dönmezse AB’nin desteğini kaybedeceğini anlamalı”,- belirtti Johan Vadehpul.

Bundestag’da Alman Sol Parti üyesi Gregor Gysi, Türkiye’nin AGİT Minsk Grubu’ndan çıkartılmasına yönelik çağrıda bulundu.

“Mevcut durumda, tarafsızlığı korumak artık mümkün değil.

Türkiye ve Azerbaycan, çatışmanın barışçıl, siyasi çözümüne ilişkin anlaşmayı ihlal ettiler.

Ne Kuzey Kıbrıs konusunda ne de Karabağ konusunda tarafsız bir tutum izlenemez.

Türkiye’yi açıkça kınamalı ve Alman silah tedarikini durdurmalıyız.

Türkiye’yi Minsk Grubu’ndan çıkarmak gerekiyor, artık orada bir yeri olamaz.

Ermeni Soykırımı’nı işleyen ülke, en azından etik nedenlerden ötürü, en azından Ermenistan ile herhangi bir ihtilafta tarafsız kalmalı ve Ermenileri katletmeyi bırakmalıdır”,- dedi Gysi.

Türkiye’nin NATO’ya haber vermeden savaşa katıldığını ve sadece silah değil, Suriye’den paralı askerleri de çatışma bölgesine gönderdiğini belirtti.

“NATO kararlı davranmazsa anlamsız bir yapı haline gelecektir”,- dedi.

“Müzakere ilkelerine rağmen, bölgeleri zorla geri almak istiyor.

Alman hükümeti bunu şiddetle kınamalı.

Şimdi Azerbaycan, Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan yolu işgal etmeye çalışıyor.

Şayet bu gerçekleşirse, Karabağ’ın sivil nüfusu için nihai insani felaket olacaktır”,- dedi Gregor Gysi

Özgür Demokrat Parti temsilcisi Bijan Djir-Sarai, AB’yi sorumluluk almaya çağırdı.

Ona göre, AB onlarca yıldır sessiz kaldı ve meseleyi Güney Kafkasya’daki diğerlerine bıraktı.

“Yeşil Parti” temsilcisi Manuel Sarrazin’e göre, Almanya ve Avrupa, Dağlık Karabağ’daki durumu değiştirmek için yıllardır yeterince baskı yapmadılar.

“Bundan ders almalıyız”,- diyerek, bu savaşın, Avrupa dış politikası haritasında olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Siyasetçi, Azerbaycan’ın durdurulmaması durumunda insani bir felaketin kaçınılmaz olacağını düşünmektedir.

CDU/CSU Milletvekili Manfred Grund, “Artsakh’ın yeniden inşası için bir bağış konferansı başlatmak gerektiğini”,- belirtti.

“Ulusların kendi kaderlerini tayin etme, toprak bütünlüğü ve diğer ilkelerden bahsetmişken, terörizm ve savaşın insan haklarının ağır ihlalleri olduğunu unutmamalıyız”,- dedi.

Ona göre Almanya’nın, 1915 hatasını tekrarlamaya ve adaletsizliğe sessiz kalmaya hakkı yoktur.

“Daha bugün, Artsakh’ın yeniden inşası için bir bağış konferansı başlatmalıyız.

Başka bir deyişle, 1915 tarihinin tekrarlanmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve en azından şimdi, o andaki suçumuzu telafi etmeliyiz”,- dedi Grund.

Ermenistan Kamu Radyosu