Aliyev: Türkiye’nin F-16’ları Karabağ’daki çatışmalarda yer almıyor

Almanya’da yayın yapan ARD televizyonuna konuşan Aliyev, “Türkiye’nin F-16’ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİSTAN İLE BİZİM ARAMIZDA BİR SAVAŞ’

Bakü’nün Türkiye’den yardım bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlayan Aliyev, ‘üçüncü bir tarafın Dağlık Karabağ krizine müdahalesini beklemediklerini, bu olasılığı görmediklerini’ kaydetti. Aliyev, “Zira etrafımızdaki ülkeler, partnerlerimiz ve dostlarımız. Ermeni tarafının onları çatışmalara çekmeye çalıştığını biliyoruz, ancak bunun gerçekleşmeyeceğinden eminim. Bu Ermenistan ile bizim aramızda bir savaş, diğer herkes bundan kaçınmalı” dedi.

‘DİYALOĞA YÖNELİK İSTEĞİMİZİ GÖSTERDİK’

Sputnik’in aktardığına göre, kriz bölgesinde çatışmaların ne kadar süreceği sorusunu yanıtlayan Aliyev, “Bu Ermenistan’a bağlı” dedi. Aze

rbaycan’ın bugün dahi askeri eylemleri durdurmaya hazır olduğunu kaydeden Aliyev, “Üç kere çatışmaların durdurulması, ateşkes sağlanması ve tartışmaları müzakere masasına taşımak için onay verdik, siyasi diyaloğa yönelik isteğimizi gösterdik. Ancak Ermenistan her seferinde ateşkesi kaba bir şekilde ihlal etti” açıklamasında bulundu.

Aliyev, insani amaçlı her ateşkesten sonra Ermenistan’ın Azerbaycan’da temas hattının yakınlarındaki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını öne sürdü. Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’dan farklı olarak ‘sadece askeri hedefleri vurduğunu belirtti’ ve şunları söyledi: “Biz cevabımızı yalnızca savaş meydanında veriyoruz. Şehirlere ya da sivillere saldırmıyoruz. Elbette kendimizi savunmamız gerekiyor. Saldırırlarsa, kaybettikleri noktaları geri almak isterlerse, olduğumuz yerde hareketsiz duramayız. Kendimizi savunmamız gerekiyor. Ne kadar savunma yaparsak kurtardığımız bölgeler de o kadar artar.”

Aliyev, Ermenistan ordusunun 2.7 milyar dolar değerinde askeri teçhizatını imha ettiklerini belirtti. Aliyev, “Bu silahları almak için parayı nereden buluyorlar? Ermenistan, yoksul bir ülke. Bütçesi 2 milyar dolardan az. Dış borcu 8 milyar dolar” dedi. (Kaynak: Sputnik)

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