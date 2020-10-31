AGİT, Ermenistan ve Azerbaycan’ın sivilleri hedef almama konusunda anlaştığını duyurdu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Ermenistan ve Azerbaycan’ın sivilleri hedef almama konusunda anlaştığını duyurdu.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) yaşanan çatışmalarda sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda anlaştığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Artsakh’taki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD’li Andrew Schofer’in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı.

Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/31/AGİT-Ermenistan-Azerbaycan/197225