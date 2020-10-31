130 İranlı milletvekili Fransız yetkililerin dünyanın müslüman halklarından özür dilemesini istedi

İslami Şura Meclisi Halkla İlişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 130 İranlı milletvekili bu bildiride ayrıca Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransız yetkililerin son açıklamalarına tepki olarak Fransa’nın Tahran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağırdıması talebinde bulundu.

Milletvekillerin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

‘İslam dünyası bir kez daha insan görünümlü şeytanların çirkin açıklama ve davranışlarına ve ifade özgürlüğü adı altında İslam’ hakaretlerine başka bir boyutla devam ettiklerine tanık olmuştur.

Biz müslüman, Hristiyan ve Yahudi İranlı milletvekilleri olarak bu çirkin olayı kınıyor ve bu tür hakaretlere karşı bir eylemin yapılmaması halinde Hz. Muhammed’den sonra Hz. Musa ile Hz. İsa gibi diğer peygamberlere de bu kesim tarafından hakaret edileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz.

Batı’da yerleşen bu şeytanların amacı, Allah’ın kullarından Allah’ın sevgisini silmek ve onların kalp ve beyinlerine hükmetmektir.

Fransız yetkilileri bu insanlık dışı ve alçak eyleminden pişmanlık duydukları yönünde açıklama yapmaya ve dünyanın müslüman halklarından özür dilemeye davet ediyoruz.’

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IRNA