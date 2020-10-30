Yunanistan’ın beklentileri – Ermenistan Kamu Radyosu

Yunanistan hala AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını umuyor

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos tarafından Alman Marshall Fonu’nun video seminerinde dile getirildiğine göre, Ankara’nın Akdeniz’deki davranışından vazgeçmesi pek olası olmadığından, Avrupa Birliği er ya da geç Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtiyacıyla karşılaşacaktır.

“Bazı Avrupalı ​​ortakların Türkiye’ye yaptırımlarla ilgili endişelerini anlıyorum (kısıtlamaların Ankara’dan sert bir tepkiye neden olacağı gerçeğiyle bağlantılı olarak).

Avrupa er ya da geç, yaptırımların kaçınılmazlığı ile karşı karşıya kalacak, çünkü Türkiye’nin kışkırtıcı davranışından vazgeçme olasılığı yok.

“Bunun sınırının nerede olduğunu merak ediyorum”,- dedi Yunanlı bakan.

Buna göre, Ankara’nın, Atina ve Nikosia’ya yönelik “açık tehditlerin” haricinde, Paris’e ve Akdeniz’deki diğer aktörlere yönelik davranışını da dikkate almaya değer.

“Avrupa gerçeğe dönmeli, Türkiye’ye karşı bazı önlemler alınmalı.

Evet, [AB içindeki] uzlaşma sürecini hesaba katmak zorundayım, ancak, Türkiye’nin benzer davranışları devam ederse, belirli yaptırımlar uygulamaktan başka bir alternatif olmayacağından korkuyorlar”,- dedi Yunan bakan.

Aynı zamanda Türk ekonomisinin yıkımın eşiğinde olduğu ve kısıtlamaların ona daha fazla zarar vereceği görüşünü dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu