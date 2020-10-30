Uluslararası Af Örgütü, Ermenistan’ın misket bombası kullandığını kabul etti

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Uluslararası Af Örgütü, Ermenistan’ın, Azerbaycan’da misket bombası kullandığını ilk kez kabul etti. Af Örgütü, Ermenistan’ın Berde kentine yapılan saldırıda yasaklı misket bombası kullandığını duyurdu.

Af Örgütü’nün açıklamasında, “Misket bombalarının sivil bölgelere ateşlenmesi zalimce” denildi.

Ermenistan, 28 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentini Rus yapımı Smerç füzeleri ile vurdu. Hastaneye yakın bir yerleşim biriminin hedef alındığı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Uluslararası Af Örgütü kendi sitesinde, Ermenistan’ın Berde kentine düzenlediği saldırı sonrası bölgeye saçılan mühimmat parçalarının fotoğraflarını yayınladı.

Füzelerden misket bombası ateşlendiğine ilişkin medyada yer alan haberleri doğruladı.

Örgütün Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Marie Struthers, “Misket bombalarının sivil bölgelere ateşlenmesi zalimce ve pervasızcadır” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de, örgütün açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/uluslararasi-af-orgutu-ermenistanin-misket-bombasi-kullandigini-kabul-etti-527089.html