Tel Aviv’de Ermeniler İsrail devletinin Azerbaycan’a silah satmasını protesto ediyorlar (foto-video)

İsrail Ermeni toplumu temsilcileri Tel Aviv’de protesto düzenlediler. Ermeniler İsrail tarafından Azerbaycan’a silah satılmasına karşı seslerini yükseldiler.

Kudüs Ermeni Davası Konseyi Başkanı Harut Bağumyan’ın aktardığı bilgilere göre İsrail Ermenileri Tel Aviv’in merkezinde toplandılar ve İsrail Hükümetini, Azerbaycan gibi diktatör bir ülkeye silah satmak için protesto ettiler.

Bağumyan’ın sözlerine göre Azerbaycan Türkiye’nin ve teröristlerin desteğiyle Karabağ’a saldırdı. Ermeni Davası Konseyi Başkanı, ayrıca, Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanarak daha 30 sene önce karar aldığını hatırlattı ve günümüzde Azerbaycan’ın zorla teröristlerin desteğiyle Karabağ’ı işgal etmeye çalıştığını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/Tel-Aviv-Ermeniler-İsrail/197143