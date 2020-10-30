“SpaceX” karşısında proteso düzenleyen Ermeniler, Türkiye ile uydu sözleşmesinin iptalini talep etti

ABD’de yaşayan yüzlerce Ermeniler, Kaliforniya’nın Hawthorne şehrindeki “SpaceX” merkez ofisinin karşısında protesto eylemi düzenledi. Eylemciler, Şirketin Türkiye hükümeti ile imzaladığı anlaşmayı protesto etti.

“SpaceX”, 30 Kasım tarihinde ABD’nin Florida eyaletinde “TurkSat-5A” uydusunu uzaya göndermeyi planlıyor. “Airbus Defence” ve “Space” tarafından üretilen uydunun, “TürkSat” devlet şirketinin televiszyon programları ile haberleşme için kullanılacağı belirtildi.

Ancak protestocular, anılan uydunun Türkiye hükümeti tarafından savaş hedefleriyle kullanılabileceğine dikkat çekti. Eylem hakkında haber yapan “ABC7”, Türkiye’nin, şuanda devam eden Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a destek verdiğini de vurguladı.

Daha önce dünyanın farklı köşelerinde yaşayan Ermeniler, “SpaceX”e iyüzlerce e-posta göndererek Türkiye hükümeti ile imzalanan sözleşmeden vazgeçmeye ve Erdoğan’a destek vermemeye çağırmıştı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye, 27 Eylül’den beri Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı geniş çaplı savaş operasyonlarına apaçık destek ve yardım veriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/SpaceX-Ermeniler-Türkiye/197170