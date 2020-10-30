Şalom 29 Ekim 1947’de kuruldu -Avlaremoz

Şabat Gazetesi’nin de kurucularından olan İzak Yaeş, Avram Leyon ile birlikte Şalom Gazetesi’ni kurarken, kaleme aldığı “Komo aviamos formado la gazeta Şabat i por ke kavza me aparti de eya?” başlıklı yazısında yer alan “Türk Yahudi toplumunu tek bir haftalık gazete ile baş başa bırakmamak için ikinci bir gazete” satırları 30 Ekim 1947’de Şalom’un ilk sayısında yerini almıştı.

Kurulduktan dört ay sonra, Şubat 1948’de İzak Yaeş’in Şalom’dan ayrılmasıyla birlikte Avram Leyon, 15. sayıdan itibaren Şalom’un sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden tek kişi olarak kaldı.

Şalom’un imtiyaz hakkı, 19 Ocak 1984 yılında, “toplumun genel gereksinim ve beklentilerine cevap vermekten uzak olduğundan ötürü” Avram Leyon’un da kabulüyle, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın AŞ’ye devredildi.

Aradan geçen yılların ardından bugün Şalom İvo Molinas’ın genel yayın yönetmenliği ile Türkiye’deki tek basılı Yahudi yayını ve tek Ladino içerik yayımlayan gazete olarak hayatını sürdürüyor. Gazetenin yayın koordinatörlüğünü Virna Banastey üstlenirken Şalom’da gönüllü ve aktif olarak yazı yazan ortalama 80 kişi bulunuyor.

Yayına başladığı zaman 4 sayfa ve çoğunlukla Ladino dilinde bir yayını olan Şalom Gazetesi bugün 20 Türkçe sayfadan oluşmakta. Günümüzde ise Şalom Gazetesi’nde “geçmişle bağları koparmamak adına” Yahudi İspanyolcası dilinde ele alınan sadece bir sayfa bulunmakta. Şalom’un haftalık gatezesininin dışında ayrıca Şalom Dergi adında aylık dergisi okuyucularıyla buluşmakta. Şalom Dergi’nin genel yayın yönetmenliğini ise Suzan Nana Tarablus yürütmekte.

“A lo tuerto tuerto, a lo derece derece” (Eğriye eğri, doğruya doğru) sloganıyla yayın hayatına başlayan Şalom Gazetesi’ni 70. yıl dönümünde 70 kişi ile yaptığımız röportajlarda gazetenin eğrisini doğrusunu konuşmuştuk. “70. Yılında 70 kişinin Gözünden Şalom” başlığıyla yayımlanan ve 7 bölümden oluşan özel dosyaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’deki Yahudi basın tarihini hakkında detaylı bilgiye Naim A. Güleryüz’ün “Türk Yahudi Basın Tarihi” isimli kitabından ulaşabilirsiniz.

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https://www.avlaremoz.com/2020/10/30/salom-29-ekim-1947de-kuruldu/