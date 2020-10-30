Otuz Ermeni askerinin cenazesi iade edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Otuz Ermeni askerin cenazesi Ermeni tarafına teslim edildi, bir sivil iade edildi

Rusya Federasyonu’nun özel arabuluculuk çabaları sayesinde, çatışmalar sırasında öldürülen otuz Ermeni askerin cenazesi, Uluslar arası Kızılhaç Komitesi (UKK) ve AGİT Dönem Başkanı Kişisel Temsilcisi saha ekibinin katılımıyla, 29 Ekim’de Ermeni tarafına teslim edildi.

Aynı zamanda, UKK aracılığıyla bir sivil Ermenistan’a iade edildi.

Ermeni tarafı ise insani ateşkes çerçevesinde varılan anlaşmalara bağlı kalarak, Artsakh topraklarındaki Azerbaycan askerlerinin cesetlerini Azerbaycan tarafına teslim etmeye, tüm Artsakh-Azerbaycan cephesi boyunca yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak ara bölümde kalan cesetlerin çıkarılması, savaş esirleri hakkında bilgi aktarımı ve müteakiben mübadele işlemine başlamaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu