O Ermeni lider Karabağ için Putin’i ikna edecekti ama bakın ne oldu

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.*** Ermenistan Karabağ’da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan karşısında mevzi kaybederken, Rusya’nın kapısını daha sık sık çalmaya başladı. Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil devlet yetkilileri ile görüşmek için Moskova’ya gidiyordu. Koçaryan, gitmeden koronavirüs testi verdi. Test sonucu adeta Ermenistan için şok oldu Koçaryan’ın test sonucu pozitif çıktı. https://www.milligazete.com.tr/haber/5656429/o-ermeni-lider-karabag-icin-putini-ikna-edecekti-ama-bakin-ne-oldu Share this: Twitter

Facebook

