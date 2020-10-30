Moskova, Karabağ Bölgesinden Paralı Teröristlerin Rusya’ya Sızma Tehdidini Dışlamıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün, terörist çetelerin Suriye ve Libya’dan Nagorno Karabağ bölgesine nakledilmesinden duyduğu endişeyi bir kez daha dile getirerek, bir kısmının Rusya’ya sızma riskini göz ardı etmediğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Seromolotov Novosti’ye yaptığı açıklamada; “böyle bir riski inkar etmek kesinlikle imkansızdır” diyerek Rus güvenlik teşkilatlarının durumu yakından izlediğini vurguladı. Seromolotov devam ederek; “Terörle mücadele alanında detay yok. Potansiyel olanlar da dahil olmak üzere her türlü riski analiz etmek, proaktif davranmak için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi başkanı Sergey Naryşkin, geçtiğimiz günlerde mevcut bilgilerin Ortadoğu’da savaşan uluslararası terör örgütlerinden paralı askerlerin Karabağ’daki çatışma bölgesine nakledildiğini teyit ettiği konusunda uyarda bulundu.

Çeviri: P.M.

SANA