Mnatsakanyan: “Türkiye, Dağlık Karabağ’da tarafsız oyuncu olamaz”

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ çatışmasına dair müzakerelerine Türkiye’nin katılımını kabul edip etmeyeceği sorusunu cevaplayan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye’nin, bu ihtilafta tarafsız olamayacağına dikkat çekti.

Mnatsakanyan, “Türkiye bu çatışmayı, Güney Kafkasya’da kendi etkisini planlama fırsatı olarak algılıyor. Çatışmadan faydalanarak bölgedeki halklara büyük insani acılar vermek pahasına kendi hakimiyetinin kurulmasını hedefleyen bu politikayı teşvik etmek değil, ona karşı çıkmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye dahiil hiç kimsenin, bu ülkenin Dağlık Karabağ çatışması kapsamında tarafsız bir güç olarak adım atabileceğini söyleyemeyeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, “1 Ekim’de ABD, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları’nın yayınladığı savaş operasyonlarını durdurma çağrısını da zaten Azerbaycan’dan önce Türkiye reddetti” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından beş dakikadan fazla korunmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/30/Ermenistan-Karabağ-Türkiye/197129